Кадиров звернувся до США із вимогою зняти санкції з його матері

Глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров звернувся до американських політиків із вимогою зняти санкції з його матері Аймані, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у відеозверненні в Telegram, записаному в четвер, 31 серпня.

"Мені швидше, дон, давайте відповідь, дон. Зніміть санкції, дон. Швидко, дон. І а то, дон, то що ви запровадили проти санкції моєї матері цього я вам не пробачу, дон. Я піду на все, дон" , — сказав Кадиров.

Так, сидячи на гойдалці, голова Чечні вимагає зняти санкції і одночасно погрожує знищити цих політиків.

Також Кадиров уточнив, що його мати нікуди не виїжджає та "займається лише благодійністю".

Яким чином на неї вплинуть санкції у цьому випадку, він не уточнив.

"Живете, як лохи" , — зазначив Кадиров, додавши, що американці "заборгували всьому світові".

Пост він закінчує фразою "Необхідно тиснути цю штатську гидоту".

Також глава Чечні називає жителів США "бидлом" та погрожує забрати їхні машини.

Зазначимо, санкції США проти матері Кадирова було запроваджено 24 серпня. Тоді ж до списку санкцій Мінфіну США було внесено ще 10 росіян і захоплений РФ міжнародний дитячий центр "Артек" в окупованому Криму. Крім Аймані Кадирової, у списку опинилися ще троє представників Чеченської Республіки: омбудсмен Мансур Солтаєв, голова уряду Муслім Хучієв та командир спецназу імені Ахмата Кадирова МВС Чечні Замід Чалаєв.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Рамзан Кадиров намагається зміцнити свою репутацію прихильника президента РФ Володимира Путіна, відправляючи свої війська до України.