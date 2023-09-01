Білорусь звинуватила польський військовий вертоліт у порушенні кордону

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон, повідомляє Європейська правда.

Про це відомство заявило у своєму Telegram-каналі, опублікувавши "доказ".

Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що поінформували польську сторону про цей "інцидент".

Доповнено: Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього "відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався".

Підкреслимо, що наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку, а на відео не можна однозначно встановити, який вертоліт і де "порушував" повітряний простір.

Нагадаємо, на початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити чисельність військ на кордоні та перекинути туди додаткові гелікоптери. Також Польща повідомила про інцидент союзникам і викликала уповноваженого у справах Білорусі.

Офіційний Мінськ продовжує заперечувати інцидент.