Зеленський може взяти участь у засіданні ООН у Нью-Йорку: що відомо

Президент Володимир Зеленський, імовірно, особисто візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН у вересні, присвяченій повномасштабній війні Росії проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу у п’ятницю заявив Феріт Ходжа, постійний представник в ООН Албанії, яка у вересні головує в Радбезі.

Дипломат зазначив, що засідання Радбезу, присвяченому війні в Україні, заплановане на 20 вересня, головуватиме прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Можу майже підтвердити, хоча він мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН і перша участь у Раді безпеки ООН тут", – сказав Ходжа.

Він уточнив, що на засіданні Радбезу ООН 20 вересня очікується представництво держав на високому рівні, оскільки воно відбудеться під час так званого тижня високого рівня Генасамблеї.

На засіданні планується обговорити наслідки війни в Україні для світу, міжнародного миру, власне ООН і продовольчої безпеки, додав албанський постпред.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

За даними ЗМІ, під час заходів тижня високого рівня Генасамблеї ООН Зеленський може особисто представити "формулу миру" – план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.