ОГП: Росіяни обстріляли селище у Білозерській громаді, загинув тракторист
У п’ятницю, 1 вересня, росіяни, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді на Херсонщині, загинув тракторист, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомлє Офіс Генерального прокурора.
"Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.
Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку".
Передісторія:
- 29 серпня Росіяни поранили 75-річного чоловіка у селі Ольгівка на Херсонщині. Також на ворожій міні смертельно підірвався тракторист.
- У вівторок Воїни Збройних сил України підняли прапор на лівому березі Дніпра в Херсонській області – над будівлями в поселенні Дачі, що зараз є "сірою зоною".