Євросоюз засудив "вибори" окупантів на захоплених територіях України

Європейський союз засуджує проведення так званих "виборів" окупантів на захоплених територіях України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення спікера Євросоюзу Петера Стано.

"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих територіях України" , - йдеться у повідомленні.

За його словами, це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України.

Винні будуть покарані

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ - це все Україна" , - написав Стано.

Він додав, що всі причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.

Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.