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Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону

Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Фото: Facebook

Польська сторона проаналізує інформацію про нібито порушення її військовим вертольотом повітряного простору Білорусі, але ставиться до неї з великою обережністю, повідомляє Європейська правда.

Про це в етері Polsat News заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

"Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю. Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка", – прокоментував посадовець.

Він допустив, що заява може бути провокацією Мінська, "що було б цілком природно" на тлі прийдешніх парламентських виборів у Польщі.

"У білоруських ЗМІ регулярно можна прочитати статті про те, що Польща ось-ось нападе на Білорусь, там багато подібної нісенітниці", – додав дипломат.

Раніше у п'ятницю Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати те, що це відбулось.

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