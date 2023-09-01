У ЗСУ попередили про повторення масованих російських атак восени та взимку

Росія готується до нової хвилі ракетних атак восени та взимку, зосереджуючи свої зусилля на накопиченні ракет для масованих ударів по містах України, повідомляє Ділова столиця.

Про це в п'ятницю, 1 вересня, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Прямий".

Гуменюк наголосила, що Росія, ймовірно, має намір повторити торішні ракетні атаки на енергетичні об'єкти, які, як і раніше, залишаються пріоритетними цілями для ворога.

"Очевидно, що вони намагатимуться повторити торішній терор… Вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки більш економні. Вони виглядають доволі скромно, порівняно з тим, як розкошували вороги з приводу ударів по нашій інфраструктурі" , — підкреслила Гуменюк.

Спікерка також зазначила, що спостерігається зміна тактики обстрілів у пошуку слабких місць в українській ППО.

"Усі атаки, які відбуваються зараз, як правило, виглядають як підбір максимально ефективної тактики, тому що вони використовують і змішаний спосіб атаки з різними ракетами різного базування, додаючи до цього ще дрони" , — пояснила Гуменюк.

Гуменюк вказала на активність вантажної авіації, що прямує з Тегерана до Москви, де, ймовірно, перевозять компоненти для дронів, виробництво яких організовано на території Росії. Крім того, існує ймовірність передачі Іраном партії безпілотників типу Shahed російським загарбникам.

Нагадаємо, раніше у ГУР зазначили, що росіяни зараз вивчають енергетичні об'єкти України, шукають їхні вразливі місця та розташування систем ППО, щоб потім вибрати оптимальні маршрути для пусків ракет і ударних дронів.