НАБУ та ФБР підписали меморандум про поглиблення співпраці: про що йдеться

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США підписали меморандум про поглиблення співпраці в розслідуванні корупційних злочинів, протидії відмивання коштів та поверненні активів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє НАБУ в Facebook.

У підписаному меморандумі йдеться, що сторони обмінюватимуться інформацією, проводитимуть навчання та реалізовуватимуть спільні напрацювання у сфері розслідування корупційних злочинів.

"Я вдячний нашим колегам за їх багаторічну підтримку. Наразі питання ефективної співпраці є як ніколи актуальним в контексті відновлення країни після війни і необхідності моніторингу виділених для цього коштів" , - зазначив Кривонос після зустрічі з директором ФБР Крістофером Рейєм.

Зазначається, що НАБУ та ФБР поглиблено співпрацюються із 2016 року і завдяки американським колегам співробітники Національного антикорупційного бюро мали можливість пройти низку тренінгів, а також отримати обладнання, необхідне для ефективного здійснення розслідувань.

Розслідування НАБУ щодо топ-урядовця та колишнього замміністра економіки

24 серпня НАБУ повідомило, що першому заступнику міністра агрополітики та ексзаступнику міністра економіки оголосили підозри. Їх підозрюють у розтраті понад 60 млн гривень під час закупівлі продуктів.

Колишньому заступнику глави Мінекономіки Олександру Грибану сьогодні, 1 вересня, обрали запобіжний захід у цій справі. За рішенням суду його відпустили під 939 400 грн застави, яку мають внести протягом 5 днів.