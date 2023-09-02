Генштаб: Минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень з ворогом

На Донеччині у Волновасі та районі окупаційна влада погрожує батькам, які не відпустили дітей до школи з російською програмою навчання, відбирати їх і віддавати у дитячі будинки Росії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить ранкове зведення Генштабу.

У серпні окупанти агітували місцеве населенням віддавати дітей у школи, де навчають за програмою РФ, а також брати участь у виборах і голосуванні за кандидатів від партії "Єдина росія".

Наразі до сімей, які не віддали дітей до школи, навідуються представники райвідділів освіти у супроводі ФСБ РФ і проводять профілактичні бесіди щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкову середню освіту.

На батьків складають протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків і погрожують, що після трьох протоколів їх позбавлятимуть батьківських прав, а дітей передадуть у дитбудинки в Росії.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області, завдали авіаудару в районі Крохмального Харківської області. Також загарбники били з артилерії і мінометів – під вогнем були понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни також намагалися наступати в районі Сєверного Донецької області, але безуспішно, били з артилерії та мінометів по по населених пунктах області.

На Мар’їнському напрямку загарбники також намагалися наступати в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів на Донеччині.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донеччини.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють контрбатарейну боротьбу.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.