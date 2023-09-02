Влада готує заміну керівників Міноборони і Мінкультури − джерела

У команді президента обговорюють, що наступного тижня у Кабміні може статися два призначання − міністра оборони та міністра культури, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники УП у владі.

За даними джерел УП, планується, що президент внесе в Раду пропозицію на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та запропонує нового міністра оборони − нинішнього очільника ФДМУ Рустема Умєрова.

Окрім цього, парламент може призначити нового міністра культури та інформаційної політики.

Потенційною кандидаткою на цю позицію джерела УП називають Юлію Федів, яка очолювала Український культурний фонд.

Для довідки: Юлія Федів у 2018-2021 роках очолювала "Український культурний фонд".

У вересні 2021 року Федів повідомила, що проти неї порушене кримінальне провадження.

1 липня 2021 року − 1 червня 2022 року була директоркою директорка ГО "Громадське телебачення".

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