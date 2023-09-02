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Генштаб: ЗСУ знищили ще 570 окупантів та 30 артсистем ворога

Генштаб: ЗСУ знищили ще 570 окупантів та 30 артсистем ворога
Фото: wikimedia.org

З початку вторгнення окупанти втратили щонайменше 264 060 бійців, повідомляє Ділова столиця.

У Генштабі оновили дані щодо втрат ворога.

Загальні бойові втрати противника з початку війни орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб,
  • танків ‒ 4471 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24) од,
  • артилерійських систем – 5 560 (+30) од,
  • РСЗВ – 736 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 501 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 447 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34) од,
  • спеціальна техніка ‒ 835 (+4).

Дані уточнюються.

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