Генштаб: ЗСУ знищили ще 570 окупантів та 30 артсистем ворога
З початку вторгнення окупанти втратили щонайменше 264 060 бійців, повідомляє Ділова столиця.
У Генштабі оновили дані щодо втрат ворога.
Загальні бойові втрати противника з початку війни орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб,
- танків ‒ 4471 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24) од,
- артилерійських систем – 5 560 (+30) од,
- РСЗВ – 736 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 501 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1 447 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 835 (+4).
Дані уточнюються.