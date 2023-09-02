ЗСУ показали, як зі "Стінгера" збили російську ракету на Київщині
Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував військовим, які днями збили російську крилату ракету в Київській області, а також оприлюднив відео її збиття, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Наєв у Facebook.
У відео оприлюднене збиття ракети Х-101 РФ, яку збили з переносного комплексу "Стінгер".
"Наслідки її влучення були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури".