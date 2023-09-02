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Коломойському вручили підозру відразу за кількома статтями

Коломойському вручили підозру відразу за кількома статтями
Фото: Facebook

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники УП в правоохоронних органах.

За даними джерел УП, йдеться про статті 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними УП, підозру було вручено при обшуку. Прокурори будуть клопотати про тримання під вартою з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків.

 

Подробиці обіцяють згодом.

Оновлено: СБУ офіційно підтвердила вручення підозри.

Спецслужба зазначає: встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

Що передувало:

В лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводили обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Тоді було відомо, що розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

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