ОДА: Росіяни вночі обстріляли Херсон, постраждали двоє людей
Російські окупанти вночі на 2 вересня обстріляли Херсон, через що літня жінка отримала травми, а ще один чоловік знаходиться у лікарні, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок нічної атаки постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес.
Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.