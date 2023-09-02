Bitcoin може встановити новий історичний рекорд: у чому причина

Інвестиційний фонд Pantera Capital оприлюднив новий прогноз для найпопулярнішої криптовалюти – біткоїна. Експерти очікують, що у найближчі кілька років монета стрімко зросте у ціні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт фонду.

У прогнозі Pantera Capital вказали, що з 2024 року до 2028 року курс біткойна може подорожчати через халфінг (від англ. halving — вполовинення).

Під цим терміном мають на увазі процес зменшення розміру винагороди для майнерів вдвічі, яку проводять приблизно кожні 4 роки. Востаннє це сталося 2020 року, а вже у листопаді 2021-го біткоїн злетів до свого історичного максимуму.

У дослідженні Pantera Capital також вивели особливості динаміки біткойна до та після халвінгу.

Так, в історичній ретроспективі біткойн досягає найслабшого рівня за 477 днів до початку халвінгу. Після завершення цього процесу, він зазвичай стрімко дорожчає.

Середня ж тривалість від халвінгу до пікового рівня наступного бичачого тренду (так називають ринковий тренд на фінансових ринках, на яких ростуть в ціні такі активи, як акції, облігації, товари або криптовалюта, — ред.) на ринку становить 480 днів.

Дані з сайту panteracapital.com

"Ми вважаємо, що ринки достатньо впали. Ми очікуємо на зростання до нового року з наступним прискоренням після халвінгу" , — прогнозують експерти.

Наступний халвінг запланований на 20 квітня 2024 року. У Pantera Capital очікують, що вартість біткойна на початку процесу сягне 35,4 тисячі доларів за монету, а після – наблизиться до 148 тисяч доларів за монету.

Якщо цей сценарій стане реальністю, то біткоїн встановить новий історичний рекорд. Попередня пікова ціна цифрової монети становила майже 69 тисяч доларів за один біткоїн.

Варто зазначити, що сьогодні, 2 вересня, згідно з даними однієї з найбільших європейських криптобірж – WhiteBit, вартість біткоїна складає менш як 26 тисяч доларів.

Дані з сайту whitebit.com

Нагадаємо, що у світі та Україні зростає інтерес до знань у сфері блокчейну та криптовалют.