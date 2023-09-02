У Кривому Розі пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги (Оновлено)
У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 2 вересня пролунали вибухи та оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють глава Ради оборони міста Олександр Вілкул, Повітряні сили, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Facebook, соцмережі.
"Щодо вибухів. Все нормально.
Конкретика пізніше" - заявив Вілкул.
Читачі повідомляють про два вибухи, ймовірно, балістика.
Після цього була оголошена повітряна тривога.
Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області.
Оновлено: Ситниченко пізніше повідомив, що в районі працювала ППО, і "все в районі добре".