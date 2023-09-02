У Кривому Розі пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги (Оновлено)

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 2 вересня пролунали вибухи та оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють глава Ради оборони міста Олександр Вілкул, Повітряні сили, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Facebook, соцмережі.

"Щодо вибухів. Все нормально.

Конкретика пізніше" - заявив Вілкул.



Читачі повідомляють про два вибухи, ймовірно, балістика.

Після цього була оголошена повітряна тривога.

Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області.

Оновлено: Ситниченко пізніше повідомив, що в районі працювала ППО, і "все в районі добре".