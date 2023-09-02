Шольц заявив, що питання атомної енергії в Німеччині закрите

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повернення до використання у країні атомної енергії неможливе, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

Після нових закликів Вільної демократичної партії (ВДП) та "Альтернативи для Німеччини" (АдН) щодо подальшого використання атомної енергії, канцлер Олаф Шольц оголосив дебати завершеними.

"Ядерна енергетика закінчилася. Вона більше не використовується в Німеччині", – сказав політик СДПН в інтерв'ю Deutschlandfunk, посилаючись на законодавчі рішення.

"Питання ядерної енергетики – це дохлий кінь у Німеччині" , – додав він.

Із закінченням використання розпочався демонтаж ядерних реакторів. Якби хтось захотів побудувати нові атомні електростанції, "це зайняло б 15 років, і вам довелося б витратити від 15 до 20 мільярдів євро на одиницю", сказав Шольц.

ВДП раніше закликала припинити демонтаж атомних електростанцій, а АдН навіть закликала до будівництва нових реакторів.

За повідомленням ЗМІ, провідні економісти Німеччини закликають федеральний уряд до постійного зниження високих цін на енергоносії.

"Рішуче розширення відновлюваних джерел енергії – це правильно, але цього недостатньо. Німеччина повинна позиціонувати себе ширше. Це включає повернення до ядерної енергетики, дослідження нових видів енергії, таких як термоядерна енергія і внутрішній видобуток сланцевого газу", – заявив президент Інституту Ifo Клеменс Фюст.

Остаточно генерація атомних станцій у Німеччині припинена 15 квітня 2023 року, а послідовна політика відмови від атомної енергетики пояснена як потреба у "гарантії високого рівня енергетичної безпеки" країни.

Як повідомлялося, половина німців вважають, що Німеччина у найближчі десятиліття може втратити статус однієї з провідних економік світу.

76% представників бізнесу погоджуються з припущеннями, що високі ціни на енергоносії сприятимуть деіндустріалізації Німеччини.