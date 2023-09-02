Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну

Російські хокеїсти ЦСКА вийшли на лід із символом Z та у формі зі знаками воєнізованих формувань окупантів, які воюють в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ЦСКА.

У ЦСКА повідомили, що передматчеву розкатку провели "у спеціальній формі".

"Вона присвячена доблесним бійцям із військової організації "Еспаньола", які самовіддано захищають нашу Батьківщину на найгарячіших ділянках фронту, не шкодуючи свого здоров'я та ризикуючи своїми життями.

"Еспаньола" - унікальне формування, в лавах якого борються спортивні фанати з усієї Росії"

Символічне вкидання шайби перед матчем зробив командир терористичного батальйону з позивним "Іспанець".

Довідково: За даними видання "Черта", батальйон "Еспаньола" пов'язаний з колишнім помічником президента РФ Владиславом Сурковим і "Единой Россией".