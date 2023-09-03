Зеленський підтвердив звільнення Резнікова і назвав, хто його замінить

Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.﻿ Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому" , - заявив він.

За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.

"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури" , - додав він.

Рустем Умєров

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим).

У вересні 2019 року Умєров був обраний народним депутатом України від фракції "Голос". Під час роботи у Верховній раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

﻿Після початку повномасштабної війни Умєров був у складі української делегації на переговорах із РФ.

Нині Умєров є головою Фонду держмайна.

Звільнення Резнікова

Після останніх скандалів з закупівлями Міноборони у медіа почали все частіше говорити про відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Деякі ЗМІ та парламентарі називають Рустема Умєрова потенційним кандидатом на посаду нового міністра оборони.