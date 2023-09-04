ISW: ЗСУ просунулися під Бахмутом і в Запорізькій області

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили просування українських захисників під Бахмутом і на заході Запорізької області, повідомляє Українська правда.

В огляді вказують: українські війська продовжили контрнаступальні операції і 3 вересня просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Геолокаційні дані за 2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки. Речник Таврійського угруповання українських військ Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

У звіті також йдеться про те, що командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська присвятили 60 відсотків свого часу і ресурсів створенню серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків – двом наступним, розташованим далі на південь.

Аналітики зазначають: ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов'язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами і щільними мінними полями, і заява Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW того, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних рубежів, зокрема, щодо щільності мінних полів.

За спостереженнями експертів, російські військові, схоже, проводять масштабний набір особового складу за допомогою прихованої мобілізації, хоча підготовка і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються сумнівними.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 3 вересня, що з початку 2023 року 280 000 осіб підписали контракти з Міністерством оборони Росії.

Медведєв зазначив, що ця цифра включає осіб, які раніше перебували в російському військовому резерві або воювали як добровольці.

Рівень підготовки та бойового досвіду цих контрактників, ймовірно, різний, оскільки російські військові рекламують контракти терміном від кількох місяців до двох років, – припускають фахівці.

Ключові висновки ISW за 3 вересня