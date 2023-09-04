США заарештували російських активів за кордоном на понад 1 млрд доларів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати Америки заарештували понад 1 млрд доларів російських активів в інших країнах.﻿ Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Її підрозділ очолює робочу групу KleptoCapture, створену у 2022 році для забезпечення санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх активів.

"Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде" , - заявила Монако.

Вона також додала, що до цієї справи залучені не тільки США, але й іноземні партнери.

"Ми бачимо справді безпрецедентну згуртованість міжнародного співтовариства, яке об’єдналося, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу" , - зазначила Монако.

Конфіскація активів РФ

Наразі Україна разом з іноземними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі й державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відновлення України. Влітку цього року повідомлялось, що мова йде про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.