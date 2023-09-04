ЗСУ за добу знищили 460 окупантів, 29 артсистем і 37 дронів – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 460 окупантів, а також знищили 29 артилерійських систем, 37 розвідувальних безпілотників, 4 танки, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 265120 (+460) осіб,
- танків – 4480 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8663 (+14) од,
- артилерійських систем – 5611 (+29) од,
- РСЗВ – 741 (+2) од,
- засобів ППО – 503 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),
- крилатих ракет – 1447 (+0) од,
- кораблів / катерів – 19 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,
- спеціальної техніки – 847 (+6) од.