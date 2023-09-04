Українці відновили покупку валюти в банках – дані НБУ

Населення України в серпні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,898 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 148,5 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали. До цього протягом двох місяців ситуація була зворотною.

Всього з початку 2023 року українці продали 11,874 млрд доларів і купили на 13,835 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,961 млрд доларів.

Курс долара у серпні

Нагадаємо, курс долара у середині серпня зріс приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Після цього НБУ ухвалив рішення дозволити банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань. Це спричинило те, що курс знову впав до 38 гривень. Банки продають валюту онлайн за курсом близько 37,50 грн.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.