Нічна атака "Шахедами": ЗСУ збили 23 ворожі безпілотники
У ніч на 4 вересня росіяни запустили по Україні 32 безпілотники типу Shahed. Всього Сили оборони України знищили 23 "Шахеди".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Запускали безпілотники з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).
"Шахеди" атакували Одеську та Дніпропетровську області.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА", – йдеться в повідомленні.
Для збиття безпілотників застосовували винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.