У Києві знову повідомили про "замінування" всіх шкіл

До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці вранці 4 вересня, повідомляє Українська правда.

"Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів" , – повідомили в КМВА.

Міська влада зазначила, що рішення про евакуацію дітей та вчителів прийматиме адміністрація навчальних закладів та поліція.

1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл, але після перевірки ця інформація не підтвердилася.