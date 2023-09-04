Минулого тижня ЗСУ звільнили 3 кв. км під Бахмутом – Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку та продовжують наступ в районі Новоданилівки – Новопрокопівки, повідомляє Українська правда.

Заступниця міністра зазначила, що бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут: "Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки" .

За її словами, протягом минулого тижня там було звільнено 3 кв. км території.

Усього з початку наступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 кв. км.

Крім того, сили оборони мають успіхи на південному фронті.

Тривають наступальні дії українських військ на Мелітопольському напрямку.

За словами Маляр, за останні декілька днів у ході ведення наступу були успіхи в районі Новоданилівка – Новопрокопівка, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.