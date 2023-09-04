Британская разведка: Как РФ применяет хакерские атаки против ВСУ

Розвідка Великої Британії заявила, що Росія продовжує використовувати кібернетичні можливості для підтримки вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії від 4 вересня.

У відомстві нагадали, що 31 серпня 2023 року Національний центр кібербезпеки Британії (NCSC) разом з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої Android, що використовуються українськими військовими.

Шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm. Раніше NCSC пов'язував Sandworm з Головним центром спеціальних технологій Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також збір і вилучення даних з них. Це включає в себе націленість на додатки, що використовуються українськими військовими.