Резніков офіційно подав заяву про відставку
Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади голові Верховної ради Руслану Стефанчуку.
Про це Резніков повідомив у Facebook.
"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий", – зазначив Резніков.
Він також опублікував фото написаної заяви.
Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що вирішив відправити Резнікова у відставку. Новим міністром оборони стане Рустем Умєром, який наразі очолює Фонд держмайна.