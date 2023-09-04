Close button

Резніков офіційно подав заяву про відставку

Резніков офіційно подав заяву про відставку
Фото: Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади голові Верховної ради Руслану Стефанчуку.

Про це Резніков повідомив﻿ у Facebook.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий", – зазначив Резніков.

Він також опублікував фото написаної заяви.

lr_yxctpe8_big.jpg
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив﻿, що вирішив відправити Резнікова у відставку. Новим міністром оборони стане Рустем Умєром, який наразі очолює Фонд держмайна.

Новини

Популярні теми форуму

analytics