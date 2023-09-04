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У липні зареєстрували рекордну кількість нових ФОПів

У липні зареєстрували рекордну кількість нових ФОПів
Фото: Pixabay

Від початку великої війни свою роботу припинили 290 910 ФОПів, проте кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б’є "довоєнні" рекорди.﻿ Про це свідчать дані "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, станом на початок осені 2023 року в Україні працюють 2 052 326 ФОПів.

Так, наприклад, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів — рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових справ.

Проте в середньому зараз закривається близько 17 тисяч справ на місяць.

Загалом з квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії. Так:

  • Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців;
  • Харківська — 7,1 тисячі;
  • Херсонська — 4,5 тисячі;
  • Луганська — 3,7 тисячі;
  • Запорізька — більш ніж 2 тисячі ФОПів.
"Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових справ, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві — +12,9 тисячі, та на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тисячі ФОПів", – йдеться в повідомленні.

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