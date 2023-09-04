У липні зареєстрували рекордну кількість нових ФОПів

Від початку великої війни свою роботу припинили 290 910 ФОПів, проте кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б’є "довоєнні" рекорди.﻿ Про це свідчать дані "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, станом на початок осені 2023 року в Україні працюють 2 052 326 ФОПів.

Так, наприклад, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів — рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових справ.

Проте в середньому зараз закривається близько 17 тисяч справ на місяць.

Загалом з квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії. Так:

Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців;

Харківська — 7,1 тисячі;

Херсонська — 4,5 тисячі;

Луганська — 3,7 тисячі;

Запорізька — більш ніж 2 тисячі ФОПів.