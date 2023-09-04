"єРобота": скільки українців отримали гранти на розвиток бізнесу

За понад рік дії урядової грантової програми єРобота (стартувала у липні 2022 року) держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,7 млрд грн.﻿ Про це заявили в Мінекономіки, повідомляє Новое время.

Державні гранти на розвиток бізнесу отримали 7 тисяч українців.

"Урядова грантова програма єРобота, спрямована на підтримку малого й середнього бізнесу, працює вже понад рік і за цей час 7 000 підприємців отримали гранти на започаткування чи розширення своєї справи. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже 4,7 млрд грн" , — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що це інвестиції у відкриття нових компаній, завдяки чому з’явилося понад 20 тисяч нових робочих місць для українців.

Загалом з початку запуску проєкту "єРобота":

— за програмою "Власна справа" — видано 6328 мікрогрантів на 1,5 млрд грн;

— на розвиток переробних підприємств — видано 485 грантів на 2,8 млрд грн;

— на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 110 грантів на 428 млн грн.

На що і скільки дають грошей в межах програми "єРобота"

Грантова програма Власна справа втілюється Міністерством економіки та Державним центром зайнятості в межах урядової програми "єРобота". За програмою Власна справа українці можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранта (від 50 до 250 тисяч гривень).

В рамках програми єРобота можна отримати грант трьох видів:

— на розвиток або створення власного бізнесу;

— на переробні підприємства;

— для створення або розвитку власної теплиці або саду.

Гроші можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщень. Обов’язкова умова надання коштів — створення 1−2 робочих місць.