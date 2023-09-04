"єРобота": скільки українців отримали гранти на розвиток бізнесу
За понад рік дії урядової грантової програми єРобота (стартувала у липні 2022 року) держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,7 млрд грн. Про це заявили в Мінекономіки, повідомляє Новое время.
Державні гранти на розвиток бізнесу отримали 7 тисяч українців.
"Урядова грантова програма єРобота, спрямована на підтримку малого й середнього бізнесу, працює вже понад рік і за цей час 7 000 підприємців отримали гранти на започаткування чи розширення своєї справи. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже 4,7 млрд грн", — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона зауважила, що це інвестиції у відкриття нових компаній, завдяки чому з’явилося понад 20 тисяч нових робочих місць для українців.
Загалом з початку запуску проєкту "єРобота":
— за програмою "Власна справа" — видано 6328 мікрогрантів на 1,5 млрд грн;
— на розвиток переробних підприємств — видано 485 грантів на 2,8 млрд грн;
— на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 110 грантів на 428 млн грн.
На що і скільки дають грошей в межах програми "єРобота"
Грантова програма Власна справа втілюється Міністерством економіки та Державним центром зайнятості в межах урядової програми "єРобота". За програмою Власна справа українці можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранта (від 50 до 250 тисяч гривень).
В рамках програми єРобота можна отримати грант трьох видів:
— на розвиток або створення власного бізнесу;
— на переробні підприємства;
— для створення або розвитку власної теплиці або саду.
Гроші можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщень. Обов’язкова умова надання коштів — створення 1−2 робочих місць.