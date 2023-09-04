Бундестаг: Шольц – єдиний, хто блокує надання Taurus Україні
Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.
Про це вона написала у Twitter.
"На даний момент" він не хоче поставляти Taurus. "В даний момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Циммерман.
Раніше уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".