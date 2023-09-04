Росіяни планують відкрити в Китаї ресторани "Смачно та крапка"

Російський бренд-наступник McDonald's - "Вкусно – и точка" - зібрався відкрити заклад у китайському місті Хейхе, яке розташоване на березі Амура навпроти російського Благовєщенська, повідомляє Економічна правда.

Власник російської мережі ресторанів швидкого харчування "Вкусно – и точка" Олександр Говор заявив російському пропагандистському агентству "ТАСС", що в компанію надійшов запит із китайського Хейхе.

"Вкусно – и точка" попросила McDonald's дозволити відкрити ресторани в Китаї.

Зазначається, що за умовою договору про купівлю ресторанів у Росії російська мережа не має права відкривати заклади в тих країнах, де працює McDonald's. За словами Говора, запит надійшов із Хейхе: "логістика не дотягує до цих регіонів, у китайців там немає McDonald's".

"Написали листа в Америку, в корпорацію. Якщо дозволять, із задоволенням зробимо, хоч десять точок завтра ж відкриємо. Як і в близькій мені за кров'ю Білорусі або в тій же Абхазії" , - стверджує власник "Вкусно и точка".

Він також стверджує, що до компанії звернулися з низки інших країн щодо можливості відкриття в них ресторанів "Вкусно и точка".

Колишній McDonald's у Росії тепер називається "Вкусно – и точка", 12 червня 2022 року перші ресторани розпочали роботу.

У травні 2022 року McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.