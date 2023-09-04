Розвідка: По аеродромах Енгельс та Дягілєво били безпілотники "Стриж"

В українській військовій розвідці визнали, що удари по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" у грудні 2022 року завдавалися безпілотниками Ту-141 "Стриж". Про це розповіли у фільмі Головного управління розвідки "Збиті льотчики Росії", повідомляє Ліга.net.

Розвідники заявили, що "Дягілєво" та "Енгельс" були атаковані "Стрижами", які були начинені вибухівкою.

На першому аеродромі було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

В Енгельсі ж ушкодження отримали два Ту-95МС.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Сили оборони не можуть полювати за цими ракетоносіями у повітрі, оскільки вони запускають ракети по Україні з відстані 1000 км і більше.

Ту-141 "Стриж" був розроблений у 1970-х роках та вироблявся на Харківському авіазаводі. Цей великий безпілотник (довжина – 14,3 метра, розмах крил – 3,88 м) здатний розвивати швидкість до 1100 км/год та летіти на 1000 км.

Головред Defense Express Олег Катков розповідав, що вони застаріли за своїм основним призначенням, веденням розвідки. Наприклад, для запису кадрів він використовував плівку, яку потім мали проявляти розвідники. Скільки таких БпЛА має Україна – достеменно невідомо.