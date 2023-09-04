МЗС: російські "Шахеди" вибухнули на території держави НАТО

Під час нічної атаки на українські порти на Дунаї російські "Шахеди" впали на території Румунії. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, посилаючись на дані Держприкордонслужби, повідомляє Європейська правда.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії" , – заявив речник. ﻿

Олег Ніколенко також опублікував фото вибуху з румунського боку Дунаю, зняте українськими прикордонниками поблизу Ізмаїла.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО" , – наголосив він.

У зв’язку з цим Олег Ніколенко закликав союзників України прискорити надання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони та бойової авіації, щоб посилити захист і української інфраструктури, і прикордонної території держав-сусідок.

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