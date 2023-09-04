Міноборони дозволило використання в ЗСУ дрона зі штучним інтелектом

Дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України, повідомляє Укрінформ.

У Міноборони повідомили, що програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе ЗСУ ефективніше боротися з ворогом.

Зокрема, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси.

У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Дальність польоту – до 10 км, може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі, може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ.

Фото: Міноборони

Дрон інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

У Міноборони повідомили, що процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою.