У США випробовують новий надзвуковий пасажирський літак

Новий надзвуковий літак XB-1 компанії Boom Technology пройшов чергові етапи випробувань перед своїм першим польотом, повідомляє Ліга.net.

Літак виконав широкий комплекс наземних випробувань у Мохаве, Каліфорнія. Він був перевезений з ангара в штаті Колорадо в авіаційно-космічний порт Мохаве, де наразі проходить "таксі-тестування". Літак XB-1 розроблений для польотів зі швидкістю 2,2 Маха, що є вдвічі більшою за швидкість звуку. Перший політ запланований у ділянці повітряного простору Мохаве, де у 1947 році Чак Єгер першим подолав звуковий бар'єр.

XB-1 отримав експериментальний сертифікат льотної придатності від Федерального управління цивільної авіації США (FAA). XB-1 є проміжним кроком до реалізації більш амбіційного проєкту – комерційного авіалайнера під назвою Overture, який має зробити надзвукові польоти мейнстримом. Якщо всі випробування XB-1 будуть успішними, Overture може бути запущений у 2026 році.

Overture буде наступником легендарного Concorde, який був знятий з експлуатації у 2003 році через зростання операційних витрат та падіння продажів квитків. Overture має крейсерську швидкість 1,7 Маха та зможе перевозити від 64 до 80 пасажирів.

Цей літак може скоротити час перельоту між Нью-Йорком і Римом на 3 години, між Сан-Франциско і Сеулом – на 4 години. Overture також працюватиме на екологічно чистому авіаційному паливі.