У Румунії спростовують падіння російських безпілотників на своїй територій

У Міністерстві оборони Румунії заперечили інформацію української сторони про падіння російських ударних дронів з румунського боку Дунаю під час нічної атаки 4 вересня, повідомляє Європейська правда.

Румунське оборонне відомство "категорично заперечує" падіння російських безпілотників на території Румунії.

"Відповідальні структури Міністерства національної оборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв’язку з атакою російських безпілотників, і минулої ночі, і в суботу та неділю, проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї. У жодному з епізодів використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії" , – йдеться у заяві.

Одночасно міністерство наголосило, що вважає ці атаки РФ невиправданими і такими, що суперечать міжнародному гуманітарному праву.

Міноборони додає, що застосовує заходи підвищеної пильності на суходолі, у морі та у повітрі і "робить свій внесок у посилення оборони й стримування на східному фланзі згідно з національними планами та планами у рамках НАТО".

Раніше в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили﻿, що під час нічної атаки на українські порти на Дунаї російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.