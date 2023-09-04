Прокуратура судиться з ПриватБанком за землі в "Буковелі"

В Яремчанському міському суді Івано-Франківської області розглядаються дві справи за позовом прокуратури щодо повернення і державну власність земельних ділянок в "Буковелі", повідомляє Економічна правда.

"7 вересня у Яремчанському міському суді Івано-Франківської області відбудеться чергова спроба забрати через суд у державного Приватбанку ділянки у Буковелі, які, за твердженнями прокуратури, вибули з власності держави понад 20 років тому" , - йдеться в повідомленні.

Загалом в Яремчанському міськсуді розглядаються дві справи за позовом обласної прокуратури - до Поляницької сільської ради Надвірнянського району, фізичних осіб та ПриватБанку, третіх осіб ТОВ "Зірка Буковелю" та НБУ щодо повернення земельних ділянок в с. Поляниця, що належать ПриватБанку, у державну власність в особі Державного агентства лісових ресурсів.

За словами юристів ПриватБанку, "склалася парадоксальна ситуація", коли представники державної влади зі спливом більш ніж 20 років, намагаються захистити інтереси держави, позбавивши державний банк права власності не лише на землю, але й на майно, що були набуті ним у законний спосіб на підставі.

"Ця справа може призвести до втрати права власності банку на об'єкти курортного комплексу "Буковель", що завдасть значних збитків державі в особі державного банку" , - розповіли в Приватбанку.

"Буковель" — один з найбільших гірськолижних курортів східної Європи, розташований в Україні в Карпатах на території села Поляниця.

У грудні 2016 внаслідок націоналізації ПриватБанку частина курорту Буковель перейшла у власність держави. У жовтні 2018 державну частку було виставлено на продаж.

Інша частина Буковеля, згідно з даними реєстрів, належать особам, пов'язаним з колишнім партнером Ігоря Коломойського - Ігорем Палицею. Так, через засновників ТОВ "Буковель" значаться Оксана Палиця. Серед кінцевих бенефіціарів - Оксана та Захар Палиці.