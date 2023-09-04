У Китаї розповіли, чому Сі Цзіньпіна не буде на саміті G20

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не братиме участі в саміті G20, натомість китайську делегацію очолить прем’єр-міністр Лі Цян.﻿ Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"На запрошення уряду Республіки Індія прем’єр-міністр Китаю Лі Цян візьме участь у 18-му саміті країн "Великої двадцятки", який пройде в Нью-Делі 9-10 вересня" , - сказала Мао.

Відповідаючи на запитання, чому Сі не поїде до Індії, дипломат зауважила, що G20 є головним форум з міжнародного економічного співробітництва, тому присутність на ньому глави уряду, який керує економікою країни, є цілком логічною.