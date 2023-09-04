Резніков: Україна витрачає на війну $100 мільйонів на день

Один день війни коштує Україні 100 мільйонів доларів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

"День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім - від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так" , - зазначив Резніков.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині - це 3% від усього, що “потрапило на війну”.

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти - у тому числі на армію.

"Армія сьогодні - найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців" , - додав міністр оборони.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів під 100 мільярдів доларів допомоги — це озброєння та військова техніка.