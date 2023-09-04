Росіяни почали запускати "Кинджали" ще з одного типу літаків – ЗМІ

Літак Су-34 застосував гіперзвукову ракету "Кинджал" в ході війни проти України. Про це пише російське інформаційне агентство "ТАСС" із посиланням на джерело у військовому відомстві, повідомляє Дзеркало тижня.

Коли і за яких обставин російські війська вперше запустили по Україні "Кинджал" з борту Су-34 – не повідомляється.

Важливим є сам факт того, що росіяни знайшли у своєму авіапарку ще одну машину, яку можуть задіяти для ударів по Україні гіперзвуковою ракетою Х-47М2. "Кинджал" є дуже важкою ціллю для української ППО, оскільки летить із величезною швидкістю, яка вдесятеро перевищує швидкість звуку. Крім того, він може активно маневрувати. Ця ракета з високою ймовірністю може вразити ціль у будь-якій точці України. У тому числі – і ядерним зарядом.

Широкому застосуванню цієї смертоносної зброї заважає насамперед її висока вартість – близько 10 млн доларів за ракету.

Проте експерти зазначають, що й носії "Кинджалів" у Росії дефіцитні. Цей дефіцит став ще більш відчутним після атаки українських безпілотників на військовий аеродром "Сольци" Новгородської області. Тоді Україна вперше повністю знищила надзвуковий бомбардувальник РФ, який може бути носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал".

Ще одним носієм "Кинджалів" є модернізований спеціально для цього винищувач МіГ-31К. Тепер, як випливає з повідомлення "ТАСС", у цій ролі росіяни задіяли і сучасніший винищувач-бомбардувальник Су-34.

Цікаво, що раніше він не розглядався як можливий носій "Кинджалів". Цю роль пророкували новій розробці росіян - багатоцільовому винищувачу п'ятого покоління Су-57. Однак поки що ця машина не стала досить масовою у лавах ВКС РФ.

Завдання швидко знайти йому прийнятну заміну, очевидно, було для росіян дуже актуальним. Як розповів ТАСС представник Міноборони РФ, перший екіпаж Су-34, який успішно застосував гіперзвукову ракету "Кинджал" у ході вторгнення, було представлено до держнагород.