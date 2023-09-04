В Україні відкрили доступ до реєстру корупціонерів

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення, повідомляє Ліга.Фінанси.

Реєстр було закрито з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів, пояснюють у НАЗК.

Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало аспекти безпеки. Нацагентство, за рекомендацією Міноборони, в деяких випадках не розкриватиме відомості про місце роботи, посади на час скоєння особою корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

Загалом у реєстрі понад 46 000 записів, із них понад 15 000 – за кримінальними правопорушеннями.

Переглянути Реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, можна тут.

"Відкриті дані – це потужний інструмент антикорупції. Відкриття даних реєстру осіб свідчить, що з урахуванням аспектів безпеки можуть бути відкриті й дані Реєстру декларацій чиновників" , – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

НАЗК очікує на прийняття Верховною Радою в цілому законопроєкту №9534, який поновлює електронне декларування чиновників, призупинене у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Законопроєкт має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.