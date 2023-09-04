Ердоган вирушив на зустріч з Путіним в Сочі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушив до російського міста Сочі на зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним. Про це пише державне агентство Anadolu, повідомляє Європейська правда.

Ердоган у понеділок 4 вересня вирушив з одноденним візитом до Сочі на зустріч з Владіміром Путіним, як і анонсували кілька днів тому. CNN Turk уточнює, що Ердоган вилетів з аеропорту "Ататюрк" о 10:50. Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні.

В адміністрації заявили, що під час зустрічі Ердоган обговорить з лідером РФ "поточні регіональні і глобальні питання, як і турецько-російські відносини".

Як відомо, на зустріч президентів РФ і Туреччини покладають значні надії щодо повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода".

Спершу очікували візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом, однак згодом стало відомо, що турецький президент натомість поїде до Росії.