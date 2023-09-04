Резніков: У РФ нема такої ядерної зброї, яка б знищила Україну
Не існує ядерної зброї, яка знищить таку територіально велику країну, як Україна. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.
"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", - зазначив він.
Резніков наголосив, що жодна ядерна бомба не здолає спротив українців.
"Дивіться, ті злочини, які вони скоїли на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення - Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни - вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує", - підкреслив міністр оборони.
Він також додав, що вже покоління ростуть, для яких росіянин - це ворог, а росіяни на десятиліття прокляті для всього світу.
"Не можуть прокляті виграти, це нереально", - резюмував Резніков.