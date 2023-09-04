"Чекаю на меми": Шольц оприлюднив фото з пов'язкою на оці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розмістив у Twitter свою світлину з пов’язкою на оці після того, як впав і травмувався під час пробіжки в суботу, повідомляє Європейська правда.

В дописі канцлера легко прочитується самоіронія, і він зазначає, що вже очікує на меми на основі такого його образу.

"Коли з тобою трапилось щось погане... Не можу дочекатися, щоб побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!" , – запевнив Шольц.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Раніше речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі, підтвердивши попередні повідомлення німецьких ЗМІ. У зв’язку з цим Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.