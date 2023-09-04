У Москві повідомили про "замінування" шкіл і торгових центрів – росЗМІ

Школи та торгові центри російської столиці отримали масові повідомлення про "замінування", оперативні служби РФ проводять вибіркову перевірку об'єктів. Про це пише російське інформагентство "РИА Новости", повідомляє Укрінформ.

"Школи та торгові центри Москви отримали повідомлення про "мінування", попередньо, з України, евакуація не проводиться", – розповіли інформагентству в екстрених службах.

Проте, як уточнюється, російські оперативні служби "проводять вибіркову перевірку об'єктів".

Раніше повідомлялося, що зранку 4 вересня до київської поліції надійшло﻿ повідомлення про "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів, про можливу евакуацію буде повідомлено додатково.