Ердоган зустрівся із Путіним: будуть говорити про зерно і Україну

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся в Росії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. На зустрічі планують обговорили війну з Україною та зернову угоду, повідомляє Українська правда.

"Не оминемо увагою питання, пов'язані з українською кризою. Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про зернову угоду. Ми відкриті для переговорів із цього питання" , – заявив Путін.

Ердоган прибув у Сочі, щоб провести зустріч із Путіним.

Під час виступу Ердоган зазначив, що Туреччина і Росія перебувають в зовсім іншому періоді відносин:

"Особливо в такий період, коли війна між Росією та Україною досягла апогею, той факт, що Ви зробили це запрошення, зробив мене і мою делегацію щасливими".

Ердоган підтвердив, що під час зустрічі вони розглянуть питання зернового коридору:

"Я вважаю, що меседж, який буде переданий світові на пресконференції після нашої зустрічі, буде дуже важливим, особливо крок назустріч слаборозвиненим африканським країнам".