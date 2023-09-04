Ердоган зустрівся із Путіним: будуть говорити про зерно і Україну
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся в Росії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. На зустрічі планують обговорили війну з Україною та зернову угоду, повідомляє Українська правда.
"Не оминемо увагою питання, пов'язані з українською кризою. Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про зернову угоду. Ми відкриті для переговорів із цього питання", – заявив Путін.
Ердоган прибув у Сочі, щоб провести зустріч із Путіним.
Під час виступу Ердоган зазначив, що Туреччина і Росія перебувають в зовсім іншому періоді відносин:
"Особливо в такий період, коли війна між Росією та Україною досягла апогею, той факт, що Ви зробили це запрошення, зробив мене і мою делегацію щасливими".
Ердоган підтвердив, що під час зустрічі вони розглянуть питання зернового коридору:
"Я вважаю, що меседж, який буде переданий світові на пресконференції після нашої зустрічі, буде дуже важливим, особливо крок назустріч слаборозвиненим африканським країнам".
"Ще одне питання між нами - це кроки, які ми зробили і будемо робити в напрямку оборонної промисловості. В енергетичному секторі ми вже маємо дуже важливі відносини з Росією, особливо в галузі природного газу. Я вірю, що ми продовжимо розвивати їх і надалі", – зазначив Ердоган.