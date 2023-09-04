В ДПСУ повідомили деталі падіння безпілотників на території Румунії

Двоє російських дронів-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії під час масованої атаки окупантів у ніч проти 4 вересня. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Ліга.net.

"Сьогодні вночі під час масованої атаки Росії ударними дронами російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні наряди, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БпЛА на румунській стороні" , – повідомив він.

Українські прикордонники визначеними каналами зв'язку поінформували румунських колег про фіксацію двох детонувань російських дронів на території Румунії, зазначив Демченко.

"Також запропоновано надати можливу інформацію стосовно даних випадків. На даний час відповідь від румунської сторони ще не надходила" , – сказав він.

Вранці речник МЗС повідомив﻿, що вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

Румунське Міністерство оборони заявило﻿, що вибухи "не становили жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії".