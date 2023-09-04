Коли планують звільнити Резнікова та призначити нового міністра – ЗМІ

Верховна Рада розгляне звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вівторок, 5 вересня. Розгляд кандидатури Рустема Умєрова заплановано на 6 вересня. Про це розповіли два співрозмовники в керівництві фракції "Слуга народу", повідомляє Ліга.net.

За їхніми словами, 5 вересня парламент має звільнити Умєрова з посади очільника Фонду державного майна.

Після звільнення Резнікова до парламенту має надійти подання президента про призначення Умєрова новим міністром оборони, після чого комітет з питань нацбезпеки та оборони розгляне його документи та підготує проєкт постанови про призначення.

Також 5 вересня Умєров планує відвідати засідання фракції "Слуга народу" та відповісти на запитання нардепів, зазначили джерела.

За їх даними, 6 вересня парламент планує розглянути затвердження Умєрова на посаду міністра.

Призначення нового очільника ФДМ поки на паузі, повідомив співрозмовник. Основним кандидатом була чинна голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, але вона, за словами джерел, "вже не хоче".

Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії "Голос", голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.

Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.