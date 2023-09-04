Комітет Ради з нацбезпеки підтримав відставку Резнікова – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. ﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у понеділок, 4 вересня, повідомляє Новое время.

16 членів комітету проголосували "за" відставку, двоє — утрималися.

Резніков написав заяву про відставку наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що після понад 550 днів розв’язаної Росією повномасштабної війни замінить його на посаді глави Міноборони України. Він запропонував кандидатуру глави Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Останній теж написав заяву про відставку.

Очікується, що ротації відбудуться﻿ найближчими днями.